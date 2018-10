Xbox Game Pass â€“ Vier Spiele verlassen im November 2018 das Angebot

Die Xbox Game Pass-Liste mit allen Xbox One- und Xbox 360-Spielen wird auch im kommenden Monat November 2018 wieder um einige Spiele (fünf bis sieben in der Regel) erweitert. Diese stehen zwar aktuell noch nicht fest, dafür aber schon einmal vier Titel, welche das Xbox Game Pass-Angebot im November 2018 wieder verlassen werden.

Demnach sollen die Spiele Resident Evil, Sky Force Anniversary und World of Van Helsing: Deathtrap sowie Mega Man 9 aus dem Xbox Game Pass-Katalog entfernt werden. Noch habt ihr allerdings Zeit die vorbenannten Titel als Xbox Game Pass-Nutzer zu laden als auch zu spielen. Werden die Games im November 2018 entfernt, ist das nicht mehr möglich, es sei denn, dass ihr euch zum Kauf entscheidet.

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, verfügbar für Xbox One, und kostet derzeit 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen, downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind (Abweichungen je nach Region/Territorium möglich!). Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr, je nach Titel, einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (XBL Gold wird für ggf. Multiplayer, etc.

Weitere Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.