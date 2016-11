Xbox – Happy Birthday: Microsofts Xbox-Konsole feiert heute 15. Geburtstag!

Heute vor 15 Jahren wurde die erste Xbox aus dem Hause Microsoft in den USA vorgestellt. In den Jahren danach folgten nicht nur jede Menge fantastische und die Fans und Spieler gleichermaßen begeisternde First-Party-Spiele, sondern natürlich auch stetig weiter entwickelte Konsolen.

So erschien Ende 2005 zunächst in den USA, Anfang 2006 dann auch in Europa, die Xbox-Nachfolgekonsole Xbox 360, die dann 2009 mit dem zunächst als Projekt Natal bekannt gewordener Kinect-Steuerung erweitert werden konnte. Im November 2013 führte Microsoft mit der Xbox One den offiziellen Xbox 360-Nachfolger am Markt ein. Auch die Xbox One kann mit wahlweise mit oder ohne inzwischen natürlich auch verbesserter Kinect-Steuerung erworben werden.

Microsoft hat mit der Xbox-Sparte seit Einführung im Jahr 2001 wahnsinnig viel erreicht und kann zweifelsfrei stolz auf das Erreichte sein. Anlässlich des 15. Xbox-Geburtstags schaut Microsoft nochmals zurück und lässt mittels einer sehr informativen Übersicht die bis dato erreichten Xbox-Meilensteine nochmals Revue passieren.

Auch wir von insidegames.ch schließen uns an und sagen „Happy Birthday, Xbox – alles Gute zum 15. Geburtstag“ und das noch viele weitere, erfolgreiche, innovative, vor allem aber spielerisch tolle Jahre folgen werden.

Die wichtigsten Meilensteine der Xbox-Geschichte