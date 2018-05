Xbox – Kostenlos Online mit den „Free Play Days for all“ spielen

Microsoft hat bekanntgegeben, dass ihr aktuell noch bis zum kommenden Sonntagabend, 20. Mai 2018 im Zuge der „Free Play Days for all“ kostenlos Online spielen könnt und das sowohl auf Xbox 360 und Xbox One.

Tobt euch nicht nur in verschiedene Spielen und deren Onlinemodi mit Freunden aus, sondern versucht euch auch in den speziell für dieses Event ebenfalls kurzzeitig kostenlos zur Verfügung gestellten Spielen Spiele Rainbow Six: Siege und Fallout 4. Gültig für Xbox One könnt ihr derzeit beide Titel umsonst downloaden und ausprobieren.

Solltet ihr euch an diesem „Free Play Days for all“-Wochenende noch zum Kauf von Fallout 4 und/oder auch Rainbow Six: Siege entscheiden, könnt ihr bis zu 50% gegenüber dem Normalpreis sparen. Alle weiteren Details könnt ihr auch der jeweiligen Produktseite auf xbox.com, siehe nachfolgende Links, entnehmen.

Rainbow Six Siege

Fallout 4