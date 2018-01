Xbox Live – Gamerscore-System soll offenbar mit „Karrieresystem“ erweitert werden

Xbox Live Gamerscores – sie werden gejagt, gesammelt und so mancher ist stolz auf die in zahlreichen Titel erspielten Punkte. Eingeführt wurde das System mit der Xbox 360 und es wurde seither auch konsequent beibehalten. „Never change a running System“ möchte man meinen, aber das sieht Microsoft offenbar anders, denn wie Windows Central bereits vergangene Woche berichtet hat, werkelt man scheinbar in Redmond an einer Umstrukturierung bzw. Erweiterung des bestehenden Xbox Live Gamerscore-Systems.

Die Abbildung des derzeitigen Gamerscores würde, so heißt es, erbrachte Spielleistungen, vor allem auch im Bezug auf den eSport, nicht gerecht werden. Speziell im eSport würden Spieler jede Menge Zeit mit einem Spiel verbringen, aber die dabei erzielten Erfolge nur unzureichend darstellen.

Entsprechend hatte sich Mike Ybarra, Director of Programm Management bei Microsoft, bereits im vergangenen Jahr geäußert und offenbar wurde eine mögliche Änderung am bestehenden Gamerscore-System weiter vorangetrieben. Dies könne man auch Dokumenten entnehmen, auf die sich Windows Central jüngst berufen hat und basierend darauf berichtet, dass es eine Art Xbox Live Karrieresystem geben könnte.

Das mögliche neue Xbox Live Karrieresystem verstehe sich augenscheinlich als eine Ergänzung zum bestehenden Gamerscore-System. Das Karrieresystem würde es demnach erlauben, dass Spieler zum einen verschiedene Level-Stufen erreichen können, ebenso wie Prestige-Ränge. Weiterhin scheint vorgesehen zu sein, dass Viel- und eSports-Spieler Belohnungen in Form von Loot-Kosten mit beispielsweise kosmetischen Items für das neue, geplante Avatar-System erhalten können. Ergänzend sollen auch Quest mit spezifischen Aufgaben angeboten werden, die Spieler erledigen und dafür ebenfalls Loot-Boxen, dann jedoch mit beispielsweise Erfahrungspunkten versehen, erspielen können.

Die Dokumente, auf die sich Windows Central bezieht, nennt unter anderem auch eine neue Xbox Live Sub-Domain (Career.XboxLive.com), die allerdings noch nicht allgemeingültig aufgerufen werden kann. Außerdem besagen die Dokumente, dass es eine Art übergreifende Erfolge-Belohnungen geben könnte, wofür unter anderem die gesamte Spielzeit oder generell erzielte Spielfortschritte erfasst, mit Erfahrungspunkten belohnt und entsprechend abgebildet werden.

Das mögliche neue Xbox Live Karrieresystem soll allem Anschein nach auch das bestehende Xbox Live Gamerscore-System nicht ersetzten, sondern lediglich ergänzen. In wie weit jedoch die vorbenannten Angaben ihre Richtigkeit haben, bleibt für den Moment noch abzuwarten, denn Microsoft hat ein entsprechendes Xbox Live Karrieresystem noch nicht angekündigt und entsprechende Berichte nicht kommentiert.