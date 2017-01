Xbox One – Top 20 Gamerscore Spiele aus 2016 mit leichten Achievements

Gamerscore erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und es war noch nie so einfach, seinen Xbox Gamerscore zu erhöhen wie mit der Xbox One.

Alle Xbox One Spiele besitzen mindestens 1000 Gamerscore. Sogar Download-Spiele, die früher nur 200 oder 400 Gamerscore ergeben haben, werden mit 1000 Gamerscore pro Spiel ausgeliefert.

Maka91 wird vielen ein Begriff sein. Viele seiner Achievement-Videos nutzen auch wir für unsere Xbox Erfolge Leitfaden. Er ist auch jener Spieler, der eine Top 20 mit den einfachsten Gamerscore-Spielen aus dem Jahr 2016 zusammen gestellt hat. Die folgenden Xbox One Spiele beinhaltet super einfache Erfolge und sind schnell zu komplettieren. In wenigen Stunden habt ihr somit 20’000 Gamerscore auf eurem Xbox Live Konto. Die Tabelle ist unterteilt in den Spieletitel, wie viel Zeit mindestens und höchstens benötigt wird als auch den Schwierigkeitsgrad.

Könnt ihr noch weitere Xbox One Spiele empfehlen, die leichte 1000 Gamerscore bringen?

Top 20 – Easy Xbox One Gamerscore Spiele 2016

Zum Abschluss könnt ihr einige der einfachsten Spiele noch in Live anschauen.

10 EASIEST Game Completions of 2016 on Xbox One (20,000 Gamerscore in 30 Hours!)