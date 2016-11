Xbox One Abwärtkompatibilität – November 2016 mit “Fan-Wunsch-Veröffentlichungen”

Die Xbox One Abwärtskompatibilität, die es ermöglicht, dass auch Xbox 360-Spiele auf Xbox One gespielt werden können, feiert am 12. November 2016 sein einjähriges Bestehen. Grund genug für Microsoft diesen Tag bzw. diesen Monat entsprechend zu feiern, wie Head of Microsoft Phil Spencer auf Twitter zu verstehen gegeben hat.

Spencer zufolge habe er vom Team, dass für die Xbox One Abwärtskompatibilität zuständig ist, bereits die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden können, erhalten. Gemäß dieser Liste werde der November 2016 wohl ein „großartiger BC-Monat“, vor allem da die Liste einige der am meisten gewünschten Xbox 360-Spiele für Xbox One beinhalten würde.

Um welche Xbox 360-Spiele es sich handelt, die noch ab diesem Monat via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, verriet Spencer nicht.