Xbox One Abwärtskompatibilität – Army of Two und Soltrio Solitaire ab sofort auf Xbox One spielbar

Und wieder hat die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, ein Update spendiert bekommen.

Laut Major Nelson ist ab sofort der Third-Person-Shooter Army of Two (EU) auch auf Xbox One spielbar. Zudem erweitert das Karten- Geschicklichkeits- und Glücksspiel Soltrio Solitaire ebenfalls die Liste der abwärtskompatiblen Xbox 360-Spiele.

Und wie immer gilt: Wer die beiden Spiele schon einmal als digitale Version für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ einfach die betreffende Spiele-Disc ins Laufwerk packen und spielen.

Weiterhin ist es natürlich möglich die Xbox 360-Spiele Army of Two (EU) (um 19,99 Euro) und Soltrio Solitaire (um 9,49 Euro) im Xbox Store auch für Xbox One zu kaufen.

Anmerkung: Army of Two kann nicht mehr komplettiert werden! Die Army of Two-Server wurden bereits vor einiger Zeit abgeschaltet. Gesamt sind zehn Erfolge/Achievements nicht mehr zu holen.