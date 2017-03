Xbox One Abwärtskompatibilität – Assassin’s Creed Revelations und weitere 2 Xbox 360-Spiele auf Xbox One spielbar

Ein weiteres Mal hat die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, ein Update erhalten.

Laut Major Nelson sind ab sofort die Action-Adventure Assassin’s Creed: Revelations und Darksiders 2, beide Xbox 360, auch auf Xbox One spielbar. Zudem wird spät. ab dem 1. April 2017 Darksiders im Zuge der Games with Gold nicht nur kurzzeitig kostenlos für Xbox Gold Member verfügbar sein, sondern ebenfalls die Liste der abwärtskompatiblen Xbox 360-Spiele erweitern.

Und wie immer gilt: Wer die genannten Spiele schon einmal als digitale Version für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ einfach die betreffende Spiele-Disc ins Laufwerk packen und spielen.

Weiterhin ist es natürlich möglich die Xbox 360-Spiele Assassin’s Creed Revelations (um 9,99 Euro), Darksiders und Darksiders II (jeweils um 19,99 Euro) im Xbox Store auch für Xbox One zu kaufen.