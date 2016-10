Xbox One – Abwärtskompatibilität auch zu Original Xbox-Spielen weiterhin interessant für Microsoft

Bei Microsoft besteht weiterhin Interesse unter Umständen auch die Spiele der Original Xbox auf der aktuellen Generation lauffähig zu bekommen, wie Phil Spencer einmal mehr auf Twitter auf Nachfrage bestätigt hat.

Bereits seit Bekanntwerden der Xbox One Abwärtskompatibilität wurde der Head of Xbox wiederholt danach gefragt, ob und ggf. wann die Chance besteht, dass auch die Spiele der ersten Xbox auf Xbox One angeboten werden. Ein Thema, für das sich Spencer nach eigenen Angaben definitiv begeistern kann, allerdings habe es nach wie vor keine Priorität.

Folglich gab Spencer erneut zu verstehen, dass man die Möglichkeiten Original-Xbox-Spiele auf Xbox One via Xbox One Abwärtskompatibilität zu bringen, noch nicht nachhaltig geprüft habe und weiterhin nicht daran arbeite. Aber wenn er die Zeit dazu fände, würde er sich in jedem Fall darum kümmern.