Xbox One Abwärtskompatibilität – Battlestations: Midway, Jurrassic Park und weitere 2 Xbox 360-Spiele verfügbar

Und wieder hat die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar sind, ein Update erhalten.

Wie Major Nelson bekanntgegeben hat, sind mit den Titeln Battlestations: Midway, Dragon’s Lair, Jurassic Park: The Game und Tour de France 2011 weitere vier Xbox 360-Spiele verfügbar, welche ab heute auch auf Xbox One gespielt werden können. Bei Tour de France 2011 gilt zu beachten, dass das Radsportspiel laut Microsoft nicht in allen Regionen verfügbar ist.

Wie immer gilt: Wer die oben genannten Spiele schon einmal für Xbox 360 besessen hat, wird diese auf Xbox One im Bereich „Meine Spiele & Apps“ bereit zum Download vorfinden. Alternativ können die Spiele Battlestations: Midway, Dragon’s Lair, Jurassic Park: The Game und Tour de France 2011 im Xbox Store gekauft werden.