Xbox One Abwärtskompatibilität – Blue Dragon ab sofort auf Xbox One spielbar

Erneut hat die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, eine Update erhalten.

Laut Major Nelson ist ab sofort das knuffige Rollenspiel Blue Dragon (Xbox 360) verfügbar, das ab sofort auch auf Xbox One gespielt werden kann.

Wer Blue Dragon auf der Xbox One spielen möchte, benötigt jedoch zwingend die Disc-Version, denn nur diese ist laut Microsoft auch tatsächlich abwärtskompatibel. Zum Spielen müssen die Blue Dragon Discs im Laufwerk verbleiben. Eine digitale Version von Blue Dragon ist im Xbox Store nicht verfügbar, lediglich eine Demo-Fassung, mit der man das Rollenspiel von Mistwalker ausprobieren kann.