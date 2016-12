Xbox One Abwärtskompatibilität – Bully: Die Ehrenrunde und weitere 5 Xbox 360-Spiele auf Xbox One spielbar

Die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, hat einmal mehr ein Update erhalten.

Wie Major Nelson bekanntgegeben hat, sind ab sofort Bully Scholarship Edition, Catherine und Planets under Attack, alle Xbox 360, auch auf Xbox One spielbar. Weiterhin bereichern auch Raskulls, Skydive und Clanned (gültig für Japan) die Liste der Xbox 360-Titel, die auf Xbox One spielbar sind.

Wie immer gilt: Wer die genannten Spiele schon einmal für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ einfach die betreffende Spiele-Disc ins Laufwerk packen und spielen.

Weiterhin ist es natürlich möglich die Xbox 360-Spiele Bully Scholarship Ed. (um 14,99 Euro), Catherine (um 19,99 Euro), Planets Under Attack (um 14,39 Euro), Raskulls (um 9,49 Euro) und Skydive (um 6,99 Euro) im Xbox Store auch für Xbox One zu kaufen. CLANNAD (Japan Store only) gibt es für 4104 Yen, das entspricht umgerechnet rund 33 Euro (aktueller Tageskurs).