Xbox One Abwärtskompatibilität – Costume Quest 2, Virtua Fighter 4 weitere 2 Xbox 360-Spiele ab sofort auf Xbox One spielbar

Und wieder hat die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, ein weiteres Update spendiert bekommen.

Laut Major Nelson sind ab sofort das Action-Rollenspiel Custom Quest 2 als auch das Actionspiel Frontlines: Fuel of War auch auf Xbox One spielbar. Weiterhin ergänzen auch der Puzzle-Plattformer Quantum Conundrum sowie das Beat’em Up Virtua Fighter 4 die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden können.

Wie immer gilt: Wer die vorbenannten Spiele schon einmal als digitale Version für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ könnt ihr auch auf die Disc-Versionen, sofern von den jeweiligen Spielen verfügbar, zurückgreifen.

Es ist natürlich auch möglich die Xbox 360-Spiele im Microsoft Xbox Store zu kaufen:

Gut zu wissen: Bei Frontlines: Fuel of War könnt ihr nicht mehr alle Erfolge erspielen. Es handelt sich um die Erfolge Rekordhalter, Fehlerfrei und Scharfschütze, die eigentlich während Ranked Matches geholt werden müssen. Da aber die Server bereits seit 2011 nicht mehr zur Verfügung stehen, sind diese drei Erfolge nicht mehr zu bekommen.