Xbox One Abwärtskompatibilität – Dead Rising 2: Case West und weitere 3 Xbox 360-Spiele auf Xbox One spielbar

Und wieder hat die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, ein Update spendiert bekommen.

Laut Major Nelson sind ab sofort das Rennspiel Cars 2: The Video Game und das Action-Adventure Meet the Robinsons (Triff die Robinsons), beide Xbox 360, auch auf Xbox One spielbar. Weiterhin bereichern auch die beiden Survival-Action-Adventure-Spiele Dead Rising 2: Case West und Dead Rising 2: Case Zero die Liste der Xbox 360-Titel, die auf Xbox One spielbar sind.

Und wie immer gilt: Wer die genannten Spiele schon einmal als digitale Version für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ einfach die betreffende Spiele-Disc ins Laufwerk packen und spielen.

Weiterhin ist es natürlich möglich die Xbox 360-Spiele Cars 2: The Video Game (um 9,99 Euro), Dead Rising 2: Case West (um 29,99 Euro), Dead Rising 2: Case Zero (um 4,79 Euro) und Meet the Robinsons (um 19,99 US-Dollar im US-Store – in DACH nicht als Download verfügbar) im Xbox Store auch für Xbox One zu kaufen.