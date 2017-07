Xbox One Abwärtskompatibilität – Gyruss, Raiden 4 und Red Faction: Armageddon ab sofort auch Xbox One spielbar

Und wieder hat die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, ein weiteres Update spendiert bekommen.

Laut Major Nelson sind ab sofort die Arcade-Shooter Gyruss als auch Raiden IV auch auf Xbox One spielbar. Weiterhin ergänzt der Third-Person-Shooter Red Faction: Armageddon den Reigen der Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One zur Verfügung stehen.

Wie immer gilt: Wer die vorbenannten Spiele schon einmal als digitale Version für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ könnt ihr auch auf die Disc-Versionen, sofern von den jeweiligen Spielen verfügbar, zurückgreifen.

Es ist natürlich auch möglich die Xbox 360-Spiele im Microsoft Xbox Store zu kaufen:

Gut zu wissen: Red Faction: Armageddon steht allen Xbox Gold-Mitgliedern in der Zeit vom 16.-31. August 2017 kostenlos im Zuge der Games with Gold-Aktion im August 2017 zur Verfügung.