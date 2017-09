Xbox One Abwärtskompatibilität – Halo: Combat Evolved Anniversary soll als digitale Version „bald“ verfügbar sein

Gestern erst haben 343 Industries und Microsoft bekanntgegeben, dass die Liste der Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden können, um gesamt vier Halo-Spiele erweitert wurde. Darunter auch Halo: Combat Evolved Anniversary, seines Zeichens die Jubiläumsausgabe des allerersten Halo-Teils.

Bisher kann Halo: Combat Evolved Anniversary via Xbox One Abwärtskompatibilität noch nicht als digitale Version aus dem Store bezogen werden, sodass das Spielen des Shooters nur via Disc möglich ist. Aber genau das soll sich schon „bald“ ändern, wie es auf Halo Waypoint heißt. Eine entsprechende Download-Version von Halo: Combat Evolved Anniversary soll demnach „in Kürze“ erscheinen.