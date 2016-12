Xbox One Abwärtskompatibilität – Lost Odyssey und Blue Dragon ab sofort auch als Download verfügbar und Lost Odyssey kurzzeitig kostenlos erhalten

Die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden können, hat ein weiteres Update spendiert bekommen.

Wie Major Nelson bekanntgegeben hat, sind ab sofort die beiden von Mistwalker entwickelten Rollenspiele Blue Dragon und Lost Odyssey auch als digitale Version für Xbox 360 und Xbox One verfügbar. Bisher konnten Spieler Blue Dragon und Lost Odyssey nur dann via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielen, wenn sie die entsprechenden Disc-Fassungen vorliegen hatten.

Weiterhin kann anlässlich des ersten Geburtstags der Xbox One Abwärtskompatibilität Lost Odyssey bis 31. Dezember 2016 kostenlos aus dem Xbox Store bezogen werden.