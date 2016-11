Xbox One Abwärtskompatibilität – Mass Effect 2 und Mass Effect 3 auf Xbox One spielbar

Ein weiteres Mal hat die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, ein Update spendiert bekommen.

Laut Major Nelson sind ab sofort Mass Effect 2 und Mass Effect 3, beide Xbox 360, auch auf Xbox One spielbar.

Wer Mass Effect 2 und Mass Effect 3 auf Xbox One spielen möchte, benötigt allerdings zwingend die Disc-Versionen, denn nur diese sind laut Microsoft auch tatsächlich abwärtskompatibel. Zum Spielen selbst müssen die jeweiligen Discs im Xbox One Laufwerk verbleiben. Digitale Vollversionen von Mass Effect 2 und Mass Effect 3 sind nicht im Xbox Store verfügbar, lediglich Demo-Versionen, die das Ausprobieren der Action-Rollenspiele erlauben.