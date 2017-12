Xbox One AbwÃ¤rtskompatibilitÃ¤t â€“ Neue Spiele erst wieder in 2018

Microsoft Larry „Major Nelson“ Hryb hat vor Kurzem auf Twitter bekanntgegeben, dass sich das für die Xbox One Abwärtskompatibilität zuständige Team in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub verabschiedet hat und somit die Liste der Xbox 360- und Original-Xbox-Spiele in 2017 keine weiteren Updates mehr erhält.

Im bald zu Ende gehenden Jahr 2017 wurden, wie Hryb in seinem Beitrag mitteilt, über 150 Spiele veröffentlicht, die dank der Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden können.

Im neuen Jahr 2018, wie Hryb weiter ausführt, wird es natürlich weiter gehen. Welche Titel allerdings im nächsten Jahr folgen werden, bleibt fürs Erste abzuwarten. Am besten nutzt ihr nach wie vor die Möglichkeit Microsoft und dem Xbox Team einfach mit einem simplen Vote mitzuteilen, welche Xbox 360- bzw. Original-Xbox-Spiele ihr gerne auch auf Xbox One spielen wollt.