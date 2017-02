Xbox One AbwÃ¤rtskompatibilitÃ¤t â€“ Rage ab sofort auch im Xbox Store verfÃ¼gbar

Rage, der Xbox 360-Shooter von id Software und Bethesda, bereichert bereits seit letztem Jahr Oktober 2016 die Liste der Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden können. Bisher war dies allerdings nur mit der Disc-Version von Rage möglich.

Seit Kurzem könnt ihr Rage auch aus dem Microsoft Xbox Store als digitalen Download zu beziehen, wie Major Nelson bekanntgegeben hat. Für den id Software Shooter müsst ihr 14,99 Euro bzw. CHF 15.00 löhnen.