Xbox One Abwärtskompatibilität – Rage und weitere 2 Xbox 360-Titel auf Xbox One spielbar

Erneut wurde die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, einem Update unterzogen.

Laut Major Nelson sind ab sofort mit dem First-Person-Shooter Rage als auch dem Action-Adventure Killer is Dead sowie dem Shooter Shred Nebula weitere drei Xbox 360-Titel verfügbar, die ab sofort auch auf Xbox One gespielt werden können.

Wie immer gilt: Wer die vorbenannten Spiele schon einmal für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ kann natürlich die entsprechende Spiele-Disc, sofern vorhanden und verfügbar, eingelegt werden. Wichtig: Die Disc muss zum Spielen im Laufwerk verbleiben.

Weiterhin ist es natürlich möglich die Xbox 360-Spiele Killer Is Dead und Shred Nebula im Xbox Store auch für Xbox One zu kaufen. Der First-Person-Shooter RAGE wird allerdings nur als Disc Only Version geführt und ist nicht im Xbox Store verfügbar.