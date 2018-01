Xbox One Abwärtskompatibilität – Spec Ops: The Line und weitere 2 Xbox 360-Spiele ab sofort auf Xbox One spielbar

Die Liste der Xbox 360/Original Xbox-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden können, hat ein weiteres Update erhalten.

Ab sofort können zum einen die Shooter Spec Ops: The Line sowie The Darkness II und zum anderen auch den Plattformer / das Geduldsspiel The Misadventures of PB Winterbottom ebenfalls auf Xbox One gespielt werden.

Wie immer gilt: Wer eines der vorbenannten Spiel schon einmal als digitale Version für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ könnt ihr auch auf die Disc-Version, sofern vom jeweiligen Spiel verfügbar, zurückgreifen.

Es ist natürlich auch möglich die Xbox 360-Spiele im Microsoft Xbox Store als digitalen Download zu kaufen: