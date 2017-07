Xbox One Abwärtskompatibilität – Vier Halo-Spiele „bald verfügbar“

Halo-Entwickler 343 Industries hat bekanntgegeben, dass die Xbox One Abwärtskompatibilitäts-Liste schon bald um vier Halo-Spiele erweitert wird. Demnach sollen die Xbox 360-Halo-Titel Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 und Halo: CE Anniversary noch in diesem Jahr auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar sein.

Jeder dieser Halo-Teile verfügt über eine Kampagne und einen Multiplayer. Zudem wird die LAN-Option auf Xbox One unterstützt und soll ermöglichen, dass das Spielen zwischen den beiden Konsolen Xbox 360 und Xbox One funktioniert.

Sobald die Halo-Teile auch via Xbox One Abwärtskompatibilität verfügbar sind, könnt ihr wahlweise mit bereits vorhandenen Disc-Versionen spielen oder die Halo-Spiele aus dem Xbox Store als digitalen Download beziehen. Zudem werden die Xbox 360 Halo Add-On Kartenpakete kostenlos im Store zu haben sein.

Im Zuge der Xbox One Abwärtskompatibilität werden die vorbenannten Spiele natürlich auch auf der im November 2017 erscheinenden Xbox One X spielbar sein.