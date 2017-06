Xbox One Abwärtskompatibilität – Weniger Original Xbox-Spiele geplant und es wird keine Erfolge geben

Während der E3 2017 hat Microsoft angekündigt, dass noch in diesem Jahr das Xbox One Abwärtskompatibilitäts-Feature erweitert wird und infolge es nicht nur möglich sein wird Xbox 360 auf Xbox One zu spielen, sondern auch die Original Xbox-Spiele.

Allerdings wird das Angebot der Original Xbox-Spiele, die auch im Xbox Game Pass-Angebot einen Platz finden könnten, deutlich geringer ausfallen als das der Xbox 360-Spiele, wie Head of Xbox Phil Spencer in einem Interview kürzlich erklärt hat. Als Grund nennt Spencer zum einen die Rechte- und Lizenzfrage, die sich kompliziert gestalten würde. Zum anderen gäbe es auch technische Hürde. Folglich wolle Spencer schon jetzt drauf hinweisen, dass das Angebot der Original Xbox-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität gespielt werden können, nicht so umfangreich sein werde.

Mit Crimsons Skies und Fuzion Frenzy sind bisher zwei Original Xbox-Spiele von Microsoft bestätigt, die noch in diesem Jahr auch auf Xbox One gespielt werden können, allerdings ohne Achievements bzw. Erfolge, wie Corporate Vice President Xbox & Windows Gaming Plattform at Microsoft auf Twitter auf Nachfrage bestätigt hat.