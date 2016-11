Xbox One Abwärtskompatibilität – Xbox 360-Retail-Versionen offenbar neu aufgelegt

Seit Einführung der Xbox One Abwärtskompatibilität ist die Liste der Xbox 360-Spiele, die auch auf Xbox One gespielt werden können, kontinuierlich gewachsen – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Offenbar ist das Grund genug abwärtskompatible Spiele mit neuem Cover erneut im Handel anzubieten. Dies darf angesichts der jüngst aufgetauchten Bilder angenommen werden. Auf Reddit sowie NeoGaf sind Fotos aufgetaucht, welche zum einen die DOOM 3 BFG-Edition als auch Fallout 3 Game of the Year-Edition mit verändertem Cover zeigen. Dies weist nun deutlicher aus, dass der entsprechende Xbox 360-Titel auch auf Xbox One gespielt werden kann. Laut den vorliegenden Angaben wurden beide Spiele mit dieser Aufmachung im Walmart gesichtet und gemäß Preisschild (Fallout 3) werden die Ableger mit dem neuen Cover auch augenscheinlich zum gleichen Preis angeboten.