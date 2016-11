Xbox One – Bei Gamestop-Eintauschaktion Xbox One S FIFA 17 Bundle ab 9,99 Euro verfügbar

Wer mit dem Gedanken spielt sich einen Xbox One S zu kaufen, kann derzeit, je nach Angebot, durchaus einige Euro sparen.

Aktuell bietet die Spiele-Kette Gamestop eine Aktion, da man durch die Abgabe einer bestehenden Konsole inklusive zwei Spielen im Gegenzug eine Xbox One S 500 GB Special Edition (blau) inklusive FIFA 17 für beginnend ab 9,99 Euro bekommen kann. Der finale Kaufpreis richtet sich, so Gamestop, nach der zur Abgabe eingereichten Konsole – Beispiele:

Wer eine PS4 Slim 1TB inklusive 2 Spiele abgibt, erhält die Xbox One S 500 GB Special Edition (Blau) inkl. FIFA 17 für 9,99 Euro.

Alternativ kann auch eine Xbox One 1TB plus zwei Spiele abgegeben werden, sodass man im Gegenzug für die Xbox One S 500 GB Special Edition (blau) inkl. FIFA 17 noch 49,99 Euro bezahlen muss.

Gamestop weist daraufhin, dass sich die „Preis-Staffelung explizit auf die aufgeführten Produkte“ beziehen. Die nachfolgende Abbildung dient dabei als Veranschaulichung.

Wie lang die Gamestop-Aktion verfügbar ist, ist nicht bekannt. Die Aktion ist verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz und gilt nur für den stationären und nicht für den Online-Handel.