Xbox One – Benutzerdefinierte Spieler- bzw. User-Bilder scheinen möglich

Es ist durchaus gängige Praxis, dass, egal wo Mann bzw. Frau sich anmeldet, die Freiheit besteht sich selbst ein eigenes Benutzerbild zu verpassen. Auch das Xbox One-Profil erlaubt, dass man sich als Spieler über ein Bild definieren kann. Allerdings sind die Möglichkeiten bisher beschränkt, denn es gibt lediglich nur vordefinierte Bilder oder die Option sein Avatar als eine Art Foto zu verewigen.

Es besteht allerdings, zumindest einmal theoretisch, die Möglichkeit, dass sich das ändern könnte, und Spieler die Chance erhalten eigene Bilder als Spieler-Bilder zu nutzen. Entsprechend hat sich Mike Ybarra auf Twitter auf Nachfrage geäußert. Zwar kündigte er ein solches Feature für Xbox One nicht an, stellt aber zumindest einmal in Aussicht, dass man sich eine entsprechende Funktion „anschauen und prüfen“ werde.