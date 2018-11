Xbox One – „Black Friday“-Deals ab sofort für Gold-Member verfügbar

Die „Black Friday“-Deals im Xbox Store sind zurück! Beginnend ab heute bis einschließlich 26. November 2018 könnt ihr, mit einem exklusiven vier-Tage-Vorsprung, als Xbox Live Gold-Member nach Herzenslust in über 500 Angeboten im Microsoft Xbox Store stöbern, wie Larry „Major Nelson“ Hryb bekanntgegeben hat.

Schaut euch die nachfolgende Liste der Xbox One- und Xbox 360-Spiele-Angebote an und spart, je nach Titel, bis zu 65% gegenüber dem Normalpreis. Als Xbox Gold-Mitglied profitiert ihr außerdem von bis zu weiteren zusätzlichen zehn Prozent Nachlass. Der „Black Friday Gold Early Access“ endet am 18. November 2018 und ab diesem Tag sind dann die „Black Friday“-Deals auch für Silber-Member verfügbar.

Alternativ könnt ihr, als Silber-Mitglied, derzeit auch von einem Xbox Live Gold-Angebot profitieren, da ihr den ersten Monat für einen Euro bekommt (danach fallen die üblichen Kosten an – ab 6,99 Euro/Monat). Dieses Angebot gilt bis einschließlich 30. November 2018.

Weiterhin könnt ihr auch beim Kauf des Xbox Game Pass sparen, da ihr ebenfalls den ersten Monat für einen Euro bekommen könnt und erst im zweiten Monat werden die üblichen 9,99 Euro fällig.

Ebenfalls könnt ihr im lokalen Microsoft Store stöbern gehen und auch dort ab dem 23. November 2018 verschiedene „Black Friday“-Angebote, unter anderem soll es reduzierte Xbox One-Konsolen bzw. Bundles, Controller und mehr geben, finden.

Nachfolgend findet ihr auf dieser Seite alle im Zuge der „Black Friday“-Deals reduzierten Xbox One- sowie auf Seite zwei alle vergünstigten Xbox 360-Spiele.

Xbox One

zu den Xbox 360 Angeboten ->