Xbox One – Black Friday-Sale-Angebote angekündigt

Microsoft hat bekanntgegeben, dass man auch in diesem Jahr wieder mit jeder Menge Xbox One- bzw. Microsoft Black Friday-Sale-Angeboten aufwarten werde. Mit dem sogenannten Black Friday, das ist der Feiertag nach Thanksgiving, wird in den USA auch standardmäßig der Startschuss für die Weihnachtseinkaufsaison gegeben. Viele Unternehmen und Händler (lokal/online) locken dann wieder mit zum Teil massiven Rabatten und buhlen damit um die Gunst der Kunden.

Auch Microsoft hat bereits zahlreiche Angebotspakete geschnürt und wird Xbox One S-Konsolen-Bundles, Spiele, XBL Gold-Mitgliedschaften, usw. zu bestimmten Zeiten besonders günstig anbieten. Demnach werde man beispielsweise Xbox One S Konsolen ab 189 US-Dollar und Xbox One S-Bundles inklusive einem Spiel nach Wahl ab 249 US-Dollar erstehen können.

Gleiches gilt auch für aktuelle Spiele, bei deren Kauf ihr, je nach Titel, 20 US-Dollar oder 35% weniger bezahlt. Zu den Titeln, die um 20 US-Dollar gesenkt werden, zählen unter anderem Forza Motorsport 7 (39,99$), Gears of War 4 (19,99$) oder auch Halo Wars 2 (19,99$). Den Rabatt von 35 Prozent gewährt Microsoft vor allem auf Familienfreundliche Spiele, wie beispielsweise Super Lucky’s Tale, Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection oder auch Rush: A Disney-Pixar Adventure.

Weiterhin sind von Microsoft folgende Rabatte und Black Friday-Aktionen geplant, da ihr Spiele, Filme, Xbox Live Gold, Game Pass Abos und mehr vergünstigt erstehen könnt:

16.-27.11.2017: Xbox Live Gold für 1 Dollar bzw. 1 Euro pro Monat (nur Online im Xbox Store verfügbar);

17.-20.11.2017: Black Friday Sales-Auftakt mit Early Access für Xbox Live Gold-Mitglieder (Online only);

17.-27.11.2017: Über 500 Xbox One- und Xbox 360 Deals warten mit Rabatten von bis zu 65 Prozent auf euch, außerdem gibt es reduzierte Filme und TV Shows (Online only);

17.-27.11.2017: Xbox Game Pass-Abo kann für einen US-Dollar/einen Euro für den ersten Monat abgeschlossen werden;

23.-27.11.2017: Spart bis zu 10 US-Dollar/10 Euro beim Kauf einer 3- oder 6-Moants-XBL Gold-Mitgliedschaft.

Wie immer gilt: Angebote bzw. Preise sowie Verfügbarkeiten können, je nach Region, variieren. Änderungen durch den Anbieter jederzeit möglich.