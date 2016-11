Xbox One – Black Friday startet am 18. November 2016 mit vielen attraktiven Angeboten

Ende des Monats ist es wieder soweit da nicht nur aber vor allem in Nordamerika mit dem berühmt-berüchtigten Black Friday in das Weihnachtsgeschäft 2016 gestartet wird. Zahlreiche Händler buhlen währenddessen stationär als auch online mit zum Teil saftigen Rabatten um die Gunst der Käufer.

Selbstredend, dass auch Microsoft den Black Friday entsprechend begehen wird und schon jetzt diverse Xbox-Angebote in Aussicht stellt, die vor allem schon ab dem 18. November 2016 zum Kauf zur Verfügung stehen werden. Dazu gehört natürlich auch Die Xbox One S, die, je nach Ausstattung, ab 249 US-Dollar erworben werden kann. Nachfolgend ein Überblick der Black Friday- als auch Cyber Monday-Angebote, die Microsoft für die nächsten Wochen geplant hat:

20.-23. November 2016: Bis zu 50 US-Dollar beim Kauf einer Xbox One S 1TB Konsole sparen.

24.-28. November 2016: Xbox One S kann für 249 US-Dollar erworben werden, je nach Ausstattung. Zudem gibt es Rabatte auf die bereits verschiedenen angekündigten Xbox One S-Bundles.

Weiterhin können 25 US-Dollar beim Kauf des Gears of War 4 Bundles inkl. der kompletten Gears of War-Spiele-Sammlung bei teilnehmenden US-Händlern gespart werden. 20 US-Dollar Ersparnis gibt es beim Kauf von ReCore.

Die vorbenannten Angebote werden vorzugsweise bei US-Amerikanischen Händlern aber auch im Microsoft-Online-Store verfügbar sein.

Microsoft kündigt außerdem über 250 Deals für Xbox One und Xbox 360 an, da Spiele, Filme, TV Shows als auch exklusive Angebote für Xbox Gold Member zum reduzierten Preis angeboten werden. Im Detail plant Microsoft wie folgt:

Early Access für Xbox Live Gold Member, die ab dem 18. bis 21. November 2016 shoppen können. Alle anderen erhalten Zugang ab 22. bis 28. November 2016. Zudem wird es vom 25.-28. November 2016 die Black Friday ergänzende Angebote geben.

Xbox Live Gold Mitglieder sparen beim Kauf digitaler Spiele und Co. nochmals bis zu zehn Prozent auf den bereits gewährten Black Friday-Rabatt.

Gespart werden können soll unter anderem bei verschiedenen First Party Blockbuster-Titeln, darunter Gears of War 4 , Forza Horizon 3 und Recore , die, einmal gekauft, sowohl auf Xbox One als auch auf Windows 10 PCs gespielt werden können.

, und , die, einmal gekauft, sowohl auf Xbox One als auch auf Windows 10 PCs gespielt werden können. Quantum Break , Rise of the Tomb Raider , Batman: The Telltale Series und Ori and the Blind Forest: Definitive Edition können für Windows 10 mit Rabatt erworben werden.

, , und können für Windows 10 mit Rabatt erworben werden. Rabatte von bis zu 40 Prozent werden auf verschiedene Filme und Nachlässe von bis zu 50 Prozent auf verschiedene TV-Shows/Serien gewährt.

Bei teilnehmenden US-Händlern kann auch beim Kauf von Xbox Live Gold-Mitgliedschaften als auch bei der Anschaffung von Hardware-Zubehör gespart werden. Zu den teilnehmenden Händlern in den USA zählen laut Microsoft unter anderem der hauseigene Store, Amazon, GameStop, Best Buy, Target, Toys „R“ Us und Walmart, welche die oben genannten Xbox-Angebote stationär als auch online anbieten werden.

Vergleichbare bzw. ähnliche Angebote dürfen aber sicherlich auch in unseren Breiten, beispielsweise bei Media Markt, Amazon, Saturn oder auch GameStop erwartet werden. Wir empfehlen an dieser Stelle insbesondere unsere Partnerseite Konsolenschnäppchen.de, die nicht selten täglich jede Menge tolle Angebote präsentieren. So auch heute, da beispielsweise Gears of War 4 für umgerechnet rund 35 Euro oder auch The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition für 32,99 Euro inkl. Versandkosten erstanden werden kann.