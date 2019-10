Xbox One – „Control your Discount“-Aktion lädt zum Rabatt erspielen für Controllerkauf ein

Ihr plant euch einen neuen Xbox Wireless Controller anzuschaffen? Dann habt ihr aktuell noch bis zum 23. Oktober 2019 die Möglichkeit euch 25 Euro Rabatt zu erspielen. Alles, was für den Erhalt des Rabatts tun müsst, ist eine Minispielserie erfolgreich zu meistern.

Die Aktion wurde auf den Namen „Control your Discount” getauft und das Minispiel, mit dem ihr den Rabatt erhalten könnt, ist wahlweise via Smartphone oder Desktop über die Webseite xbox.com/cyd erreichbar. Auf der Promotion-Webseite taucht, wenn ihr das eigentliche Spiel aufruft, ein Xbox Wireless Controller auf, auf dem in fünf Runden verschiedene Tastenfolgen abgespielt werden. Ihr müsst euch diese Abfolgen merken und fehlerfrei wiederholen, um eine Runde weiterzukommen. Habt ihr alle fünf Runden geschafft, erhaltet ihr euren persönlichen Rabattcode. Notiert diesen Code oder macht einen Screenshot davon, da dieser Code nur einmal angezeigt wird. Im Anschluss könnt ihr euch zu den Handelspartnern eurer Wahl weiterleiten lassen.

Weiterhin könnt ihr mit etwas Glück außerdem zwölf Monate Xbox Game Pass Ultimate gewinnen. Dafür müsst ihr nichts weiter machen als euren erspielten Erfolg via Social Media (Twitter, Instagram, Facebook) mit der Verlinkung @XBOXDACH zu teilen.

Nebenbei sei noch erwähnt, dass es während des Minispiels im Zuge der „Control your Discount“-Aktion ein geheimes Bonuslevel geben soll, dass für euch einen Sofortgewinn parat hält. In diesem Sinne, wir wünschen gutes Gelingen und viel Glück!

Der erspielte Rabatt in Höhe von 25 Euro kann beim Kauf von Special Editions und Limited Editions des Xbox Wireless Controllers eingesetzt werden. Gültig ist der erspielte Rabatt bei Microsofts Handelspartner Media Markt und Saturn in Deutschland und Österreich. Die Rabattaktion findet leider nicht in der Schweiz statt. Alle Details, Rechtliches und mehr findet ihr auf der offiziellen Promotion-Webseite zur Aktion „Control your Discount“.