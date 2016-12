Xbox One – Daily Deal Tag 3 Countdown Sale 2016 mit Mighty No. 9, Saints Row und mehr

Microsoft hat den Daily Deal des Countdown Sale 2016 aktualisiert.

Ab sofort kann beim Kauf der digitalen Versionen von Mighty No. 9, Saints Row / Metro Double Pack und Homefront: The Revolution im Xbox Store, je nach Titel, bis zu 80% gespart werden. Ergänzend steht auch weiterhin die erste “Week of Deals” mit vielen Angeboten für Xbox One und Xbox 360 zur Verfügung.

Wie immer gilt: Xbox Gold-Member erhalten im Schnitt bis zu zehn Prozent Rabatt mehr auf die ausgewiesenen Angebote. Preis und Verfügbarkeit kann, je nach Region, variieren. Änderungen durch den Anbieter jederzeit möglich.

Die Xbox One Daily Deal Tag 3-Angebote sind bis 25. Dezember 2016, ca. 10.00 Uhr gültig.

Xbox One – Daily Deal Tag 3 – Countdown Sale 2016

Homefront: The Revolution “Freedom Fighter” Bundle regulär 59,99 Euro – aktuell 24,00 Euro (Silber) od. 18,00 Euro (Gold)