Xbox One – Daily Deal Tag 7 Countdown Sale 2016 mit Batman: The Telltale Series und PGA Tour

Microsoft hat erneut den Daily Deal des Countdown Sale 2016 aktualisiert.

Ab sofort kann beim Kauf der digitalen Version von Batman: The Telltale Series bis zu 100% gespart werden. Außerdem wird die Golf-Simulation EA SPORTS Rory McIlroy PGA Tour mit einem Nachlass von bis 67% angeboten. Ergänzend steht noch bis morgen die erste “Week of Deals” mit vielen Angeboten für Xbox One und Xbox 360 zur Verfügung.

Wie immer gilt: Xbox Gold-Member erhalten im Schnitt bis zu zehn Prozent Rabatt mehr auf die ausgewiesenen Angebote. Preis und Verfügbarkeit kann, je nach Region, variieren. Änderungen durch den Anbieter jederzeit möglich.

Die Xbox One Daily Deal Tag 7-Angebote sind bis 29. Dezember 2016, ca. 10.00 Uhr gültig.

Xbox One – Daily Deal Tag 7 – Countdown Sale 2016

Batman: The Telltale Series – Episode 1: Realm of Shadow regulär 5,99 Euro – aktuell 0,90 Euro (Silber) od. 00,00 Euro (Gold)



Batman: The Telltale Series – Season Pass (Episode 2-5) regulär 23,99 Euro – aktuell 14,39 Euro (Silber) od. 12,00 Euro (Gold)