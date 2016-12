Xbox One – Erster Daily Deal im Countdown Sale 2016 verfügbar

Wie angekündigt hat Microsoft heute den Xbox Countdown Sale 2016 gestartet. Die jeweils gültigen Countdown Sale Angebote unterteilen sich dabei in Tages- und Wochenangebote.

Die sogenannten Xbox One Daily Deals wechseln täglich und werden, beginnend ab heute, bis einschließlich 31. Dezember 2016 angeboten werden.

Die Wochenangebote, aktuell ist die erste „Week of Deals“ aktiv, beginnt ebenfalls heute und ist bis zum 29. Dezember 2016 gültig. Die zweite „Week of Deals“ wird am 29. Dezember 2016 starten und am 9. Januar 2017 enden.

Im heutigen Xbox One Daily Deal kann Life is Strange Season 1-5 mit einen satten Rabatt von bis zu 75% erstanden werden. Life is Strange Complete Season ist noch knapp 13 Stunden zum reduzierten Preis im Xbox Store zu erstehen.

Der Xbox Daily Deal ist für Silber- und Gold-Member gleichermaßen verfügbar. Gold-Mitglieder profitieren in der Regel von bis zu 10 Prozent Rabatt mehr.

Xbox One – Daily Deal 1 – Countdown Sale 2016

Life is Strange Complete Season (Episodes 1-5) – Xbox One Game – 67% – 75%