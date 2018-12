Xbox One – ID@Xbox-Neuheiten im Microsoft Xbox Store KW 51 (18.-21.12.2018)

Auch in der kommenden Woche wird es im Microsoft Xbox Store wieder einige ID@Xbox-Spiel-Neuerscheinungen geben, die ihr als digitalen Download für Xbox One beziehen könnt. Verschiedene Spiele unterschiedlicher Genre werden in der nächsten Woche, beginnend ab Dienstag, 18. Dezember 2018, nach und nach bereit gestellt. Somit sollte für so ziemlich jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei sein.

Nachfolgend erhaltet ihr eine Übersicht, die alle ID@Xbox-Spiele beinhaltet, welche im Verlauf der nächsten Woche (KW 51: 18.21.12.2018) Step-by-Step im Microsoft Xbox Store erscheinen sollen. Natürlich bieten alle genannten Spiele die Möglichkeit Gamerscore-Punkte zu erspielen. Und hier könnt ihr schauen, welche auch ID@Xbox-Spiele in der vergangenen Woche (KW 50) für Xbox One im Microsoft Store erschienen sind.

Wie immer gilt: Preise und Verfügbarkeiten der jeweiligen Xbox-Spiele können, je nach Region, variieren – ggf. müsst ihr den Xbox Marktplatz wechseln. Änderungen sind generell durch den bzw. die Anbieter jederzeit möglich.

ID@Xbox One – Neuheiten Microsoft Xbox Store – KW 51

Donut County – ab 18. Dezember 2018

Nippon Marathon – ab 18. Dezember 2018

Road Redemption – ab 18. Dezember 2018

Hellfront: Honeymoon – ab 19. Dezember 2018

Sundered: Eldritch Edition – ab 21. Dezember 2018

Asdivine Hearts II – ab 21. Dezember 2018