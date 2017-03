Xbox One – J-RPGs sollen künftig mehr angeboten werden

J-RPGs sind, zugegeben, meistens etwas speziell, etwas anders als die, sagen wir, üblichen Verdächtigen, die gemeinhin als europäische Rollenspiele kategorisiert werden. Als typische Vertreter der J-RPG-Riege gelten Titel bzw. Reihen wie beispielsweise Persona, Tales of, Shin Megami Tensei oder auch Dragon Quest und Disgaea, während wiederum The Elder Scrolls, Fallout, Nevewinter Nights oder auch Might and Magic als klassische Vertreter dem westlichen RPG-Genre zugeordnet werden.

Beides hat natürlich seine Fans und Abnehmer, wobei speziell Playstation-Spieler im direkten Vergleich mit deutlich mehr J-RPGs versorgt werden. Grund genug für Xbox One-Spieler direkt einmal bei Phil Spencer, Head of Xbox, auf Twitter nachzufragen, wie denn künftig die Versorgung mit J-RPGs auf Xbox aussehen soll und welche Chancen bestehen, dass die Auswahl in diesem Segment größer wird.

Laut Spencer, der natürlich auf die Anfrage reagiert hat, werde es künftig wohl mehr J-RPGs geben. Man sei kürzlich erst in Japan gewesen, heißt es im betreffenden Beitrag weiter und man habe mit Entwicklern gesprochen, die wieder zugesagt haben Microsofts Konsole entsprechend zu unterstützen. Spencer ergänzt diese Aussage auch dahingehend, dass er das „schon einmal zugesagt“ habe und sich danach, für viele J-RPGs leider, keine erkennbare Änderung im J-RPG-Angebot für Xbox One ergeben hat.

Unklar ist für den Moment auch, mit welchen Entwicklern Microsoft in Japan gesprochen und welche J-RPG-Spiele ggf. für Xbox One erscheinen sollen. Somit bleibt erst einmal nichts weiter übrig als abzuwarten, dass die Xbox One möglichst bald auch mit ordentlich J-RPG-Futter versorgt wird, denn Fans gibt es auch in unseren Bereiten mehr als genug.

Und, wie schaut es mit euch aus? In welchem RPG-Lager seid ihr daheim, welches mögt ihr lieber? J-RPGs oder doch lieber westliche oder sogar beide?