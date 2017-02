Xbox One â€“ Kostenloses Multiplayer-Wochenende mit Rocket League und NBA 2K17

Xbox lädt einmal mehr zu einem kostenlosen Multiplayer-Wochenende, dem sogenannten Multiplayer All-Access-Event ein.

Beginnend ab heute, 16. Februar 2017 bis einschließlich 19. Februar 2017 können auch Xbox Silber-Member auf Xbox 360 und/oder Xbox One an Multiplayer-Partien teilnehmen. Als besonderes Schmanckerl könnt ihr während des Multiplayer-All-Access-Events Rocket League und NBA 2K17, beide für Xbox One, ebenfalls kurzzeitig kostenlos beziehen und spielen.

Wer von euch nach dem kostenlosen Multiplayer-Wochenende Blut geleckt hat, kann die Vollversion von sowohl Rocket League als auch NBA 2K17 für kurze Zeit zum vergünstigten Preis erwerben. 45% Rabatt gibt es beim Kauf von NBA 2K17 bis zum 20. Februar 2017 und als Gold-Mitglied könnt ihr 20% sparen, wenn ihr Rocket League bis zum 19. Februar 2017 kauft.

Weiterhin habt ihr die Möglichkeit während des Multiplayer All-Access-Events mit bzw. gegen Stallion83, den Spieler mit dem höchsten Gamerscore, anzutreten. Die Spiele-Sessions finden wie folgt statt:

Rocket League – Host: Stallion 83 und das Xbox Team Donnerstag, 16. Februar 2017 ab 1.00 p.m. PST (entspricht 22.00 Uhr unserer Zeit)

NBA 2K17 – Host: Stallion83 und das Xbox Team Freitag, 17. Februar 2017 ab 2.00 p.m. PST (entspricht 23.00 Uhr unserer Zeit)



Ergänzend stehen Stallion83 als auch das Xbox Team live auf Beam und Twitch während des Events für Fragen zur Verfügung.

