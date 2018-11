Xbox One â€“ Maus- und Tastatur-UnterstÃ¼tzung ab kommender Woche verfÃ¼gbar

Viele von euch haben es sich gewünscht: Maus- und Tastatur-Unterstützung für Xbox One-Konsolen. Final hat euch Microsoft erhört und wird ab kommender Woche für ausgewählte Spiele Maus- & Tastatur-Support anbieten. Entsprechend haben sich die Redmonder gestern Abend in einer extra langen Folge von Inside Xbox im Zuge des Microsoft Xbox X018-Event in Mexico City geäußert.

Als einer der ersten Spiele, die ihr künftig auf Xbox One auch mit Maus & Tastatur spielen könnt, ist Fortnite. Weiterhin sollt ihr auch absehbar Warframe, Deep Rock Galactic und Warhammer: Vermintide 2 wahlweise klassisch mit Controller oder eben mit Maus und Tastatur nutzen können.

Microsoft empfiehlt zudem, dass ihr nach den, wie es heißt, speziellen „Designed for Xbox“-Mäusen- und Tastaturen Ausschau halten sollt. Diese würden euch ein besonders ausgewogenes Spielerlebnis bieten können. Die entsprechend gekennzeichnete Hardware sei speziell für den Einsatz im Wohnzimmer und am Schreibtisch entwickelt worden und diese erscheint mit einem individuellen Xbox-Key und dem Dynamic Lighting-Feature. Die Firma Razer ist bei der Umsetzung des neuen Features der exklusive Hardware-Partner, der die speziellen „Designed for Xbox“-Produkte im Rahmen der CES 2019 im Januar nächsten Jahres vorstellen wird.