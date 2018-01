Xbox One – Microsoft plant angeblich Electronic Arts zu übernehmen (Gerücht)

Microsoft plant neusten Gerüchten zufolge angeblich die Übernahme von Software-Riese Electronic Arts, wie das Onlinemagazin Polygon aus, wie es heißt, durchaus vertrauenswürdigen Quellen erfahren haben will.

Grund für eine mögliche Übernahme sei, dass Microsoft damit das eigene First-Party-Spiele-Angebot für die Xbox One erweitern als auch verbessern wolle. Bereits im November 2017 erklärte Microsofts Phil Spencer gegenüber Bloomberg, dass man vermehrt in die Entwicklung exklusiver Spiele investieren wolle. Um dies zu erreichen, würde man sowohl bereits vorhandene Entwicklerstudios pushen wollen als auch den einen oder anderen Zukauf in Betracht ziehen.

Sea of Thieves, das am 20. März 2018 erscheinen soll, State of Decay 2 oder auch Crackdown 3, welches zuletzt zum wiederholten Male verschoben wurde, werden im vorliegenden Bericht durchaus als gute, vielversprechende Titel eingestuft, aber sie würden im direkten Vergleich nicht über die Zugkraft des exklusiven PS4-Lineups verfügen. Sonys Konsole soll 2018 unter anderem mit Shadow of the Collossus, The Last of Us 2, Spider-Man, God of War, Dreams, Detroit: Become Human, Yakuza 6: The Song of Life oder auch Ni No Kuni 2 versorgt werden.

Auch die derzeit weltweit installierte Hardware-Basis scheint Grund für Microsoft zu sein, das Xbox One exklusive Spiele-Angebot auch durch den Zukauf bzw. die Übernahme von Entwicklungsstudios zu erweitern. Generellen Erhebungen zufolge konnte Microsoft bisher rund 36 Mio. Xbox One Konsolen rund um den Globus an den Mann bringen, während Sony hingegen auf rund 73 Mio. verkaufte Einheiten kommt (Stand: 31. Dezember 2017).

Finanziell sei, wie es weiter heißt, Microsoft in der Lage eine solche Übernahme zu stemmen. Dem Bericht zufolge würden wenigstens 130 Mrd. US-Dollar zur Verfügung stehen. Für den möglichen Kauf von Electronic Arts müsste Microsoft den vorliegenden Informationen nach rund 35 Mrd. US-Dollar aufwenden.

Aber nicht nur Electronic Arts stehe dem Gerücht nach bei Microsoft auf der möglichen Übernahmeliste. Alternativ würde Microsoft auch Interesse an Valve, bekannt für unter anderem Half-Life oder auch Portal und Inhaber/Betreiber der Vertriebs- und Spiele-Plattform Steam oder an PlayerUnknown’s Battlegrounds Entwickler PUBG Corp. haben.

In wie weit diese Angaben ihre Richtigkeit haben, bleibt fürs Erste abzuwarten, denn weder Microsoft noch die vorbenannten Unternehmen haben das Gerücht bisher kommentiert.