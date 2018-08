Xbox One – Mit dem „Xbox All Access“-Angebot Xbox One-Konsole finanzieren

Microsoft bietet ab sofort das sogenannte „Xbox All Access“-Angebot an, da Käufer in den USA die Möglichkeit haben wahlweise eine Xbox One S oder eine Xbox One X inkl. 24 Monaten Xbox Live Gold und Xbox Game Pass zu erstehen. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass das jeweilige „Xbox All Access“-Paket sozusagen als Ratenkauf abgewickelt wird.

Zwei „Xbox All Access“-Bundle stehen ab sofort in den Microsoft Stores zur Auswahl, die Kunden, wenn sie, wie es heißt, „DPA* approved“ sind, über 24 Monate ohne weitere Kosten finanzieren können.

Die beiden verfügbaren „Xbox All Access“-Bundles bestehen aus wahlweise

Xbox One S + 24 Monate Xbox Live Gold + 24 Monate Xbox Game Pass für 21,99 US-Dollar / Monat



oder

Xbox One X + 24 Monate Xbox Live Gold + 24 Monate Xbox Game Pass für 34,99 Euro pro Monat



Am Ende der 24 Monate und mit dem Bezahlen der letzten Rate geht die jeweilige Xbox One Konsole in den Besitz des Käufers über. Dann obliegt ihm auch, ob die Services Xbox Live Gold und/oder Xbox Game Pass weiter geführt werden oder nicht.

Laut Microsoft Xbox Store ist das „Xbox All Access“-Angebot limitiert, nur in Microsoft Stores in den USA verfügbar und auch nur solange der Vorrat reicht. In wie weit vielleicht ein vergleichbares Angebot auch in Europa bzw. Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten werden wird, bleibt erst einmal abzuwarten.

Und natürlich sind wir neugierig: Würdet ihr euch für ein solches Angebot entscheiden?

*DPA = Dell Preferred Account/Kreditabwickler