Xbox One – Neue Exklusiv-Spiele verfügbar, die aber erst später erscheinen

Microsofts Head of Xbox Phil Spencer hat sich in einem Interview im Zuge der E3 2017 vergangene Woche ein wenig in zukünftige Karten blicken lassen.

Demnach habe man bei Microsoft erst vor Kurzem Verträge über neue exklusive Spiele abgeschlossen. Allerdings würden diese Titel erst in voraussichtlich zwei bis drei Jahren erscheinen. Und da diese Spiele noch so neu sind, mache es derzeit noch keinen Sinn diese mit einem Trailer zu zeigen oder schon deren Namen zu nennen, so Spencer. Aber immerhin ist es schon einmal gut zu wissen, dass die Xbox Division weiter für First-Party-Spiele-Support sorgt.

Xbox Head Phil Spencer talks Xbox One X & First-Party Exclusives: Waypoint @ E3 2017