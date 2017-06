Xbox One – Original Xbox-Spiele noch in diesem Jahr via Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar

Während des E3 2017 Xbox Press-Briefings hat Microsofts Phil Spencer bekanntgegeben, dass noch in diesem Jahr die Xbox One um eine weitere Abwärtskompatibilitätsfunktion erweitert werden soll. Infolge der Implementierung wird es dann, neben der Option Xbox 360-Spiele auf Xbox One zu spielen, ebenfalls möglich sein auch die Spiele der ersten Xbox-Konsole auf Xbox One zu nutzen.

Original Xbox-Spiele auf Xbox One spielen zu können ist ein lang gehegter Wunsch seitens der Xbox-Communty. Seit August 2015 wird Microsoft immer wieder nach dieser Option gefragt. Auch in wie weit Erfolge in die ersten Xbox-Spiele integriert werden können, ist ein relevantes Thema, um das sich Microsoft kümmern wollte – oder noch wird, denn bisher ist noch nicht bekannt, in wie weit es dem Xbox-Team gelungen ist, die Achievement-Möglichkeit umzusetzen. Dieses sei, so eine etwas ältere Aussage von Head of Xbox Phil Spencer, „keine so einfache Sache“.

Fest steht dagegen, dass die Arcade-lastige Luftkampfsimulation Crimson Skies: High Road to Revenge mit einer der ersten Xbox Original-Spiele sein wird, die ab voraussichtlich Herbst 2017 auch auf Xbox One spielbar sein werden.

Weitere Spiele als auch weitere Details zum Thema Original Xbox-Spiele spielbar auf Xbox One will Microsoft zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.