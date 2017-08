Xbox One – Produktion der Original-Xbox-One offiziell eingestellt

Xbox One, du alter Kasten, mach es gut und auf Wiedersehen… Na ja, wirklich weg ist die Xbox One natürlich nicht und es geht auch nur um das ursprüngliche Modell, welches die aktuell Konsolengeneration zu Anfang bereichert hat, inzwischen aber durch insbesondere technisch verbesserte Folgegeräte ersetzt wird.

Die erste Original Xbox One erschien im November 2013, deren Produktion bereits aber seit einiger Zeit schon eingestellt ist, wie ein Microsoft-Sprecher unlängst bestätigt hat. Denn mit Einführung der Xbox One S im August 2016 wurde die Fertigung der Original-Xbox One beendet. Weiterhin ist die erste Xbox One auch nicht mehr länger Bestandteil des offiziellen Microsoft Stores. Restbestände der Original-Xbox One sind aber partiell noch verfügbar, unter anderem als Elite Variante bei Amazon oder auch im Media Markt Online Shop.

An Stelle der Original-Xbox One ist die kleinere als auch leistungsfähigere Xbox One S gerückt und wird ab dem 7. November 2017 von der nochmals modifizierten Xbox One X ergänzt.

Mit der Einführung der Xbox One S als auch der noch kommenden Xbox One X sowie der nun offiziell verkündeten Produktionseinstellung der Original-Xbox One wird sich auch ein Stück weit von Kinect verabschiedet. Beide Xbox One-Konsolen, S als auch X, verfügen über keine direkte Anschlussmöglichkeit mehr. Wer trotzdem auf die Nutzung nicht verzichten möchte, kann einen Adapter, der gesondert angeboten wird, erstehen.

In diesem Sinne, good-bye Xbox One und welcome Xbox One X…