Xbox One S – Bundles und Zubehör für Weihnachten vorgestellt

Mit der Ankündigung der verkleinerten als auch verbesserten Xbox One S hat Microsoft in den vergangenen Monaten schon das eine oder andere Xbox One S Bundle vorgestellt als auch angeboten.

Im Zuge des nun bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts veröffentlicht Microsoft eine komplette Übersicht aller Xbox One S Bundles, die ab einem Einstiegspreis von 299,99 Euro (UVP, inkl. MwSt.) im Handel erworben oder online bestellt werden können. Weitere Infos zu Preisen als auch Verfügbarkeiten können auf den Webseiten Xbox.com sowie MicrosoftStore.com entnommen werden.

Nachfolgend die von Microsoft Microsoft bestätigen Xbox One S Bundles:

Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition Bundle (2TB) – 449,99 Euro

Xbox One S Gears of War 4 Bundle (1TB) – 349,99 Euro

Xbox One S Minecraft Favorites Bundle (500GB) – 299,99 Euro

Xbox One S Battlefield 1 Special Edition Bundle (1TB) – 349,99 Euro

Xbox One S Battlefield 1 Bundle (500GB) – 299,99 Euro

Xbox One S FIFA 17 Bundle (1TB) – 349,99 Euro

Xbox One S FIFA 17 Bundle (500GB) – 299,99 Euro

Ergänzend bietet Microsoft im eigenen Shop als auch im Handel unter anderem folgendes Xbox One / Xbox One S Zubehör an:

Xbox Elite Wireless Controller – ab 149,99 Euro

Xbox Wireless Controller – ab 59,99 Euro

Xbox Special Edition Stereo Headset – 54,99 Euro

Zudem stehen verschiedene Möglichkeiten insbesondere für PC-Spieler (Windows 10) zur Verfügung, da verschiedenes Xbox Equipment auch am PC genutzt werden kann, unter anderem mit dem Xbox Wireless Adapter für Windows.

Wie immer gilt: Preise und Verfügbarkeiten können, je nach Region sowie je nach Markt/Händler, variieren.