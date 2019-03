Gerüchte, wonach Microsoft eine komplett digitale Xbox One-Konsole auf den Markt bringen werde, kursieren seit geraumer Zeit, werden allerdings auch von Mal zu Mal konkreter. So wie im aktuellen Fall auch, da erneut Windows Central erste Produktbilder der vor Kurzem auf der Bildfläche aufgetauchten Xbox One S All-Digital-Version erhalten haben will.

Die sogenannte Xbox One S All-Digital ist demnach eine Xbox One S-Konsole, bei der auf ein klassisches Laufwerk verzichtet wird. Alle Spiele werden rein digital bezogen, die auf der im Gerät verbauten 1TB-Festplatte gespeichert werden können.

Laut Windows Central würde die Xbox One S All-Digital Konsole am 7. Mai 2019 veröffentlicht werden und dem Bundle würden zudem die Download-Codes der Spiele Forza Horizon 3, Sea of Thieves und Minecraft beliegen.

Hinweis: Die nachfolgenden Bilder stammen von der Webseite Windows Central, die zum Schutz der Quelle, welche die Bilder zugespielt haben soll, via Photshop die Verpackung der Xbox One S All-Digital nachgebildet haben.

Nach wie vor hat Microsoft entsprechende Berichte nicht bestätigt und eine Xbox One S All-Digital-Konsole bisher nicht angekündigt, gleichwohl Microsofts Executive Vice-President of Gaming bereits im November 2018 erklärte, dass Streaming durchaus ein Zukunftsmodell sein werde, vor allem dann, wenn die technischen Voraussetzungen dafür erfüllt würden.