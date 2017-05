Xbox One S – Gamerscore Super Deal-Aktion gestartet

Microsoft hat ein weiteres Mal die Xbox Gamerscore Super Deal-Aktion ins Leben gerufen, mit der ihr die Möglichkeit habt bis zu 100 Euro beim Kauf einer Xbox One S auf Amazon.de zu sparen.

Der Rabatt von bis zu 100 Euro richtet sich nach eurem bisher erspielten Gamerscore. Um eure erspielten Achievement-Punkte in einen Gamerscore-Rabatt-Code zu wandeln, müsst ihr nichts weiter tun als euch auf der Gamerscore Super-Deal-Aktionsseite mit eurer Xbox ID anzumelden. Mit der Anmeldung wird euer Rabatt ermittelt, den ihr dann nur noch via Klick auf das grüne Feld „hol dir deinen Rabatt“ abholen müsst. Der Gamerscore Super Deal-Rabattcode wird euch dann an die Mailadresse, die ihr mit eurem Xbox Live Konto verknüpft habt, zugeschickt. Microsoft bittet euch dabei um etwas Geduld, denn es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die Email effektiv bei euch eintrifft.

Habt ihr den Gamerscore Super Deal-Rabattcode erhalten, könnt ihr auf Amazon.de zum Kauf eines von verschiedenen Xbox One S Bundles verwenden. Zur Auswahl stehen unter folgenden Xbox One S Bundle (die auch auf der Gamerscore Super Deal-Aktionsseite geführt werden):

Seid ihr mit eurer Xbox One / Xbox One S zufrieden, könnt ihr den Gamerscore Super Deal-Rabattcode dennoch anfordern und beispielsweise an einen Freund weitergeben. Löst der Empfänger den Code auf Amazon.de beim Kauf einer Xbox One S ein, erhaltet ihr als kleines Dankeschön für die Weitergabe des Rabattcodes Forza Motorsport 6 (Xbox One).

Ihr habt einen Gamerscore Super Deal-Rabattcode aber keine Verwendung dafür? Dann teilt diesen doch mit einem Mitglied aus unserer Community, wahlweise hier auf insidegames.ch (Kommentare, Forum), auf unserer Partnerseite Xbox-Senioren.com oder auf Facebook.

Rechtliches (gemäß Microsoft):

An der Gamerscore Super Deal-Kampagne kann jeder aktive User einem Xbox Gamerscore teilnehmen. Wohnsitz des Teilnehmers muss Deutschland sein. Als aktiver User gilt, wer sich im Zeitraum 24. April 2016 bis 24. April 2017 bei Xbox Live angemeldet hat. Es wird eine gültige Email Adresse, die mit dem Xbox Profil verknüpft sein muss, benötigt. Berechtigte User können in der Zeit vom 3. Mai 2017 bis 24. Mai 2017, 23.59 Uhr (MEZ) den Gamerscore Super Deal Rabattcode auf der Xbox Promotions-Seite anfordern. Angeforderte Gutscheine werden per Email durch Microsoft an den jeweiligen Anforderer gesandt. Der Rabattcode berechtigt zum Kauf einer Xbox One S auf Amazon.de. Für andere Produkte sind die Codes nicht einsetzbar. Codes verfallen zum 24. Mai 2017, 23.59 Uhr (MEZ). Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Höhe des Rabattcodes richtet sich nach der Höhe des Gamerscores zum Zeitpunkt der Einlösung. Codes können nur einmal angefordert werden. Nutzer, die ihren Rabattcode an einen Freund weitergeben, erhalten Forza Motorsport 6 infolge eines verifizierten Kaufs innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Aktion. Als Verifizierter Kauf gilt eine Information seitens Amazon an Microsoft, dass der Code im Zuge der Aktion eingelöst wurde.