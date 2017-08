Xbox One S – Minecraft Limited Edition Bundle offiziell angekündigt

Microsoft hat im Zuge ihres Xbox gamescom 2017 Livestreams das zunächst als Gerücht aufgetauchte Xbox One S Minecraft Limited Edition Bundle offiziell bestätigt als auch angekündigt.

Die Xbox One S Konsole ist in einem für Minecraft typischen Klötzchen-Design in verschiedenen Grün- und Brauntönen gehalten. Wenn die Konsole startet, sind die Minecraft-Sounds zu hören. Und passend zur Konsole gibt es auch den in Minecraft-Optik gehaltenen Wireless Xbox One-Controller als auch einen Xbox One S-Standfuß. Weiterhin im Lieferumfang enthalten sind das Minecraft-Spiel inklusive dem Redstone-Pack, 14-Tage Xbox Live Gold sowie ein Probe-Monat für den Abo-Dienst Xbox Game Pass.

Xbox One S Minecraft Limited Edition – Gamescom 2017 – 4K Reveal

Den Wireless Xbox One-Controller in Grün könnt ihr auch gesondert zum Preis von 69,99 Euro bzw. SFR 69.99 bestellen. Gleiches gilt für den ebenfalls limitierten Wireless Xbox One-Controller in schweinchenrosa und Minecraft-Optik, der zum Preis von 69,99 Euro bzw. SFR 69.99 im Microsoft Store angeboten wird. Beide Controller sollen ab dem 12. September 2017 verfügbar sein.

Das Xbox One S Minecraft Limited Edition Bundle wiederum soll am 3. Oktober 2017 erscheinen und kann aktuell unter anderem im Microsoft Store zum Preis von 399,99 Euro bzw. SFR 399.00 vorbestellt werden. Laut Microsoft stehe nur eine begrenzte Stückzahl zur Verfügung.