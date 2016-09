Xbox One – Scorpio mit 4K Blu-ray Player noch unklar

Aktuell ist noch nicht eindeutig geklärt, ob Microsofts kommende Xbox One Scorpio über ein 4K Blu-ray Laufwerk verfügen wird oder nicht. Entsprechend hat sich Albert Penello, Senior Director of Product Management & Planning at Xbox/Microsoft, vor Kurzem in einem Gespräch geäußert.

Gründe, warum diese Entscheidung noch nicht gefallen ist, nannte Penello nicht. Vielmehr verwies Penello drauf, dass dies eine „interne Sache“ sei und man diesbezüglich noch keine spezifischen Ankündigungen gemacht habe noch machen könnte. Allerdings, so Penello weiter, glaube man an „4K und HDR“, mehr als man es bei anderen Mediaformaten (SmartTV-Optionen, 3D) getan hat. Grundlegend schätzt Penello die Entwicklung hin zu 4K und HDR so wichtig ein, wie seinerzeit der Sprung von SD zu HD gewesen ist.

Microsofts Xbox One S verfügt bereits über ein 4K Blu-ray Laufwerk, während die Konkurrenz aus dem Hause Sony, die kommende Playstation 4 Pro, die sich als aufgewertete Playstation 4 versteht, augenscheinlich über kein 4K Blu-ray Laufwerk verfügt. Interpretationsspielraum ergibt sich dahingehend, dass es diesbezüglich allgemein heißt, dass die „PS4 Pro keine 4K Blu-rays abspielen kann“. Eine Angabe, die am Ende objektiv betrachtet keine Aussage über das eigentliche Laufwerk zulässt.

Und ähnlich offen hält es auch Penello, da er 4K und HDR sehr zugetan ist, aber auch klar sagt, dass die Entscheidung, ob das Project Scorpio ein 4K Blu-ray Laufwerk bekommt oder nicht, im Hause Microsoft noch nicht getroffen wurde und man sich dies entsprechend offen hält – in die eine, wie in die andere Richtung.