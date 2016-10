Xbox One – Verkäufe in den USA zum dritten Mal in Folge vor Playstation 4

Microsofts Xbox One war auch im September 2016 die am meisten verkaufte Konsole in den USA, wie Microsoft unter Berufung auf die NPD Group gegenüber VentureBeat mitgeteilt hat. Demnach habe das Marktforschungsunternehmen ermittelt, dass seit Juli 2016 nunmehr zum dritten Mal in Folge mehr Xbox One-Konsolen in den Vereinigten Staaten verkauft wurden als Sonys Playstation 4. Zahlen, welche das Ergebnis veranschaulichen könnten, wurde aber bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgelegt.

Weiterhin heißt es in dem zugehörigen Beitrag, dass man allgemein nicht außer Acht lassen dürfe, dass die Verkäufe, die in den Sommermonaten und Anfang Herbst eines Jahres erzielt werden, nur ein Bruchteil der Absatzzahlen sind, die in den Monaten Oktober, insbesondere aber November und Dezember in der Regel erreicht werden.

Trotzdem, so die Analyse weiter, habe Microsoft die Zeit richtig abgepasst und vor allem mit aggressiver Preispolitik in Form hoher Rabatte als auch mit der Einführung der Xbox One S Hardware-Revision die Verkäufe angekurbelt.

Mit Blick auf Sony heißt es ergänzend, wurde zwar die Playstation Slim im September 2016 zum Preis von um die 300 US-Dollar veröffentlicht, aber es sähe alles danach aus, dass die Playstation-Kundschaft vermehrt zum einen auf die aktuell veröffentliche Playstation VR Hardware setze und zum anderen insbesondere auf die im November 2016 erscheinende Playstation 4 Pro.