Xbox One X – Bethesda plant Anpassung der älteren Spiele

Neue als auch bereits veröffentlichte Spiele von Bethesda sollen ein Xbox One X-Update erhalten, wie Bethesdas Vice President of PR & Marketing Pete Hines in einem Interview erklärt hat.

Demnach sollen zum einen alle neuen Spiele wie Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within 2 oder auch der eigenständige Dishonored 2: Der Tod des Outisders-DLC, die auch für Xbox One X erscheinen werden, eine Art Optuimierungs-Update inklusive 4K, verbesserter Framerate und andere Verbesserungen, erhalten. Aber auch ältere bzw. bereits veröffentlichte Spiele wie Fallout 4 und The Elder Scrolls Skyrim Special Edition sollen diese Aufwertung spendiert bekommen.

Hines erklärt zudem weiter, dass sie alle ihre Studios anhalten die Spiele auch für Xbox One X zu optimieren. Eigenen Aussagen zufolge konnte man sich bereits vergangenes Jahr anhand einer Xbox One X Tech-Demo einen Überblick darüber verschaffen und erste Einblicke darüber gewinnen, welche Möglichkeiten mit der aufgewerteten Xbox One-Konsole möglich sind.

Bethesda selbst ist schon sehr gespannt drauf, wie Fallout 4, Skyrim: Special Edition oder auch Wolfenstein II sowie die anderen Spiele mit dem verbesserten Look aussehen werden. Allerdings solltet ihr, wie Hines außerdem erklärt, trotzdem nicht erwarten, dass alle Spiele mit nativen 4K und 60 Bildern pro Sekunde laufen werden.